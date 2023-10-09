Как смартфон влияет на преждевременное старение, рассказали эксперты

Эксперты WH считают, что любимый гаджет портит овал лица и прибавляет морщин, передает Tengri Life.



Телефон стал бессменным спутником современного человека: мы неотрывно сидим в соцсетях по дороге на работу, читаем новости, книги, отвечаем на письма и даже заводим виртуальные романы.



Косметологи говорят, что любимый гаджет опаснее для нашей кожи, чем солнце, которое принято обвинять во всех грехах и преждевременном старении. Хотя именно смартфон является главным виновником появления морщин и брылей.



Многие не могут отказаться от использования смартфона, в том числе и из-за работы. Как же защититься от негативного влияния гаджета, если нет возможности проводить цифровой детокс?



Чем опасен мобильный телефон



Постоянно пользоваться мобильным телефоном - все равно что принимать солнечные ванны без SPF на пляже. Дело в том, что у гаджета есть так называемое HEV-излучение, или синий спектр света. Он гораздо мощнее воздействует на кожу, чем УФ-лучи.



Синий спектр света снижает синтез коллагена, гиалуроновой кислоты в клетках кожи, из-за чего она становится менее эластичной, упругой, теряет тонус, ценную влагу, питательные вещества, иммунитет. В итоге лицо начинает "украшать" мелкая сеточка морщин.



Специалисты утверждают, что HEV-лучи влияют и на кожу вокруг глаз, стимулируют работу свободных радикалов, окислительный стресс, а это приводит не только к появлению морщин, но и темных кругов. Так что не только из-за недосыпа с утра можно проснуться с "эффектом панды".



Есть еще один момент. Когда мы сидим в телефоне, то резко опускаем голову вниз. Такая поза ухудшает лимфоток и микроциркуляцию крови, питание клеток кожи, из-за чего могут возникнуть брыли.



Как защититься от мобильного телефона



Можно подумать, что сотовый телефон — такое же зло, как радиация. Поэтому нужно срочно закупать защитный костюм и пользоваться мобильником только в таком облачении.



Однако не все так страшно: спастись от негативного влияния HEV-лучей можно, грамотно используя гаджет, а также с помощью ухода за кожей. Важно не пользоваться смартфоном перед сном и не класть его рядом с собой, когда спите.



Эксперты говорят, что телефоном безопасно пользоваться беспрерывно не более двух часов, потом нужно сделать перерыв. А в выходные в идеале важно устроить цифровой детокс.



Еще полезные лайфхаки:



Когда сидите в телефоне, подкладывайте руку под подбородок. Такая опора поможет предотвратить повисание кожи. Чтобы защитить кожу от негативного влияния телефона, используйте с утра кремы, в составе которых есть флавоноиды, витамины (особенно С), ниацинамид и SPF. Солнцезащитный фильтр помогает отражать негативные синие лучи, остальные компоненты поддерживают кожу в тонусе, повышают ее иммунитет, налаживают водный баланс, избавляя от жажды.



Многих раздражают люди, которые в телефоне слушают музыку и смотрят видеоролики на полную громкость. Есть и другие телефонные правила и этикет виртуального общения, сложившиеся в цивилизованном мире, о которых знают далеко не все.