Сколько казахстанцев находится в Израиле, сообщили в МИД

"В посольстве Казахстана в Тель-Авиве была открыта горячая линия для граждан Казахстана, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За эти два дня нами было обработано более 500 звонков и обращений от наших соотечественников. На сегодняшний день на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучается 5 студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля, всего 112 человек", - сообщил Смадияров на брифинге в МИД.

"К этому часу вернуться в Казахстан изъявили желание 118 казахстанцев. Отмечаем, что международный аэропорт в Тель-Авиве продолжает работу в штатном режиме. Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репарационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни", - сказал Смадияров.

В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько казахстанцев находится сейчас в Израиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, в министерстве создан оперативный штаб и специальный чат в мессенджере, в который включены порядка 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих в Израиле.Как подчеркнули в МИД, на текущий момент информация о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана не поступала.В ведомстве также рассказали о мерах по возвращению казахстанцев из Израиля на родину. Ввиду отмены некоторых авиарейсов и отказа ряда авиаперевозчиков выполнять рейсы в Израиль посольством Казахстана совместно с Air Astana ведется работа по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан и организации их дальнейшего вывоза в безопасное место.По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находится более 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.