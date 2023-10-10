Врач объяснила, как привычка завтракать чашкой кофе отражается на талии

"Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится выживать на своих внутренних ресурсах", - сказала Жаровская в интервью радио Sputnik.

"Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии", - отметила врач.

В современном ритме порой многие не успевают позавтракать и выпивают чашку кофе на бегу. Почему не стоит пропускать прием пищи по утрам и заменять его на напиток, объяснила диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская, подробнее - на Tengri Life.Врач отмечает, что к ней порой приходят пациенты и рассказывают, что после одной чашки утром они могут работать до обеда и не чувствовать голода.Привычка ограничиваться чашкой кофе по утрам может привести к определенным последствиям, напоминает эксперт. По ее словам, возникает высокий риск развития метаболического синдрома.Татьяна Жаровская уточнила, что одна из причин появления данного синдрома - систематический пропуск утреннего приема пищи.По калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона, подчеркивает эксперт. Врач также уточнила, что в состав утреннего приема пищи обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, к примеру, сливочное масло, яйца.К слову, ранее врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, каким должен быть правильный завтрак. К примеру, врач советует есть по утрам творог с фруктами или гречневую кашу с молоком.