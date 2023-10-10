В Кыргызстане снова заговорили о выращивании опийного мака

"Полгода мы беседовали на эту тему с представителями многих слоев населения. Почти все нас поддержали, так как выгода для нашей страны очевидна. Прежде всего, это, конечно, дорогостоящие лекарства. Наше собственное производство опиума может стать нашим национальным брендом. Единственное, этим должно заниматься исключительно государство", - говорит Ишенбек Аширов.

"Я уже об этом говорю на протяжении 30 лет. В 90-х годах, после обретения суверенитета, все начали искать финансовую базу и тут же обратились к опийному маку. Тогда хватило мозгов создать рабочую группу, куда вошли и ученые-практики. Я тогда возглавлял службу по борьбе с наркобизнесом МВД Кыргызской Республики. И в конце концов все как один пришли к заключению, что Кыргызстану выгоднее сажать картошку. Это не в переносном значении. Картошка принесет стране больше прибыли. Это с учетом того, что мы потратим на охрану опийных плантаций столько, сколько нужно потратить в наше время", - отметил Александр Зеличенко.

"Часть урожая так или иначе уйдет на черный рынок. И плюс к нашей химии, которая есть, сейчас плюс к афганскому героину, плюс к нашей анаше чуйской мы получим еще собственный опий. А покупать в мире его не будут. Мы его использовать не можем, потому что нужно строить завод, а это достаточно дорогое удовольствие, понимаете? И уборка урожая столько средств потребует, что это просто катастрофа. И чтобы забрать часть рынка, который уже занят, нам придется продавать по демпинговым ценам. А откуда тогда прибыль?", - говорит Александр Зеличенко.

В Бишкеке появилась инициативная группа, которая выступает за реализацию проекта по производству опийного мака в Кыргызстане через государственное предприятие, которое будет само выращивать и перерабатывать опийный мак, сообщает Zakon.kz.По словам руководителя инициативной группы Ишенбека Аширова, около 20 стран выращивают опийный мак на законных основаниях в соответствии с правилами Конвенции 1961 года. Среди них – Австралия, Франция, Индия, Испания и Турция, сообщает Kaktus.media.Еще один инициатор Мурат Суюнбаев заявил, что перспективным рынком для продажи опийного мака, выращенного в Кыргызстане, являются Россия и Венгрия. Оба потенциальных партнера обладают широкими мощностями по производству медицинских препаратов на основе мака.Кыргызстан долгие годы сеял мак. Началось это еще на заре XX века, когда для раненных в Первой мировой войне требовалось большое количество обезболивающего. Во время Второй мировой войны потребность в обезболивающих резко возросла, и Кыргызстану пришлось увеличить объемы производства опиума для нужд армии. За каждой плантацией круглосуточно и без выходных наблюдала вооруженная охрана. Но хищения на плантациях росли. В 1974 году на территории Кыргызстана прекратили производство опийного мака, а на возделывание культуры наложили запрет.Врач-биохимик Бакыт Саипбаев заявил на пресс-конференции, что опасения об ухудшении наркотической обстановки должны контролироваться государством. Политолог Бакыт Бакетаев заявил, что производство опийного мака может принести государству до 2 млрд долларов в год.В свою очередь, руководитель общественного фонда "Центральноазиатский центр наркополитики", полковник милиции в отставке Александр Зеличенко резко раскритиковал эту идею.Он напомнил, что сейчас никто и не будет покупать опийный мак, потому что есть сильные безопийные медпрепараты, а выращивать опийный мак есть смысл только для медицинских целей.По словам Зеличенко, даже в 70-е годы минимум 5-7% урожая уходило на черный рынок. Сейчас же всю прибыль придется потратить на охрану полей.Александр Зеличенко добавил, что для научных целей некоторые страны выращивают опийный мак по мандату ООН и это их ниша, они ее заняли и просто так не отдадут.Он добавил, что сейчас необходимо убеждать людей, что высадка опийного мака Кыргызстану не нужна.