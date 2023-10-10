Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Октября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.02 KZT
  • €1 = 502.45 KZT
  • 1 RUB = 4.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Военные разгромили лагерь для беженцев в Мьянме: десятки убитых

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Военные разгромили лагерь для беженцев в Мьянме: десятки убитых
Фото: pixabay
Десятки людей, включая трехмесячного ребенка, погибли в результате удара военных по лагерю для беженцев в штате Качин на севере Мьянмы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 10 октября, военные обстреляли крупный лагерь беженцев на севере Мьянмы поздним вечером в понедельник. Убиты не менее 33 человек, в том числе 13 детей (среди них трехмесячный ребенок). По словам очевидцев, погибших на самом деле больше, поскольку некоторые люди все еще находятся под завалами, а на месте одного из блоков осталась только "большая дыра в земле". На момент атаки в лагере находились около 850 беженцев.

Лагерь, по которому нанесли артиллерийский удар военные, расположен недалеко от базы "Армии независимости Качина" – вооруженной группировки, воюющей с нынешней хунтой Мьянмы. По-видимому, эта база и была истинной целью обстрела. В Качине несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между армией и повстанцами, использующими тактику выжженной земли. Мирные жители страдают от действий обеих сторон конфликта. По данным властей Мьянмы, в результате конфликта уничтожены 75 тысяч домов, до 2 млн человек стали беженцами.

Это уже не первый случай, когда военные Мьянмы вместо повстанцев в Качине атакуют мирное население. В прошлом году они нанесли удар по месту проведения концерта, убив 60 человек.

Ранее в Мьянме приговорили журналиста к 20 годам каторги за репортаж об урагане.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика