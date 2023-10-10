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Старение населения: в Китае проведут общенациональный опрос по численности жителей

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Старение населения: в Китае проведут общенациональный опрос по численности жителей
Фото: pixabay
Национальное статистическое бюро Китая в ноябре проведет общенациональный выборочный опрос, который поможет властям лучше спланировать демографическую политику. В стране пытаются поднять уровень рождаемости, сообщает Zakon.kz.

В ходе исследования изменения численности населения власти изучат городские и сельские районы по всей стране, сообщает The Guardian.

План поможет точно и своевременно отслеживать изменения в развитии населения Китая и послужит основой для разработки национальной политики в области экономического и социального развития и народонаселения.

Последнюю перепись населения провели в ноябре 2020 года. Такие переписи проводят раз в 10 лет. Ее результаты показали, что население Китая растет самыми медленными темпами с момента проведения первого обследования населения в 1950-х годах. Численность населения, которое будет охвачено переписью, не уточняется.

Перепись будет проводиться с 1 ноября. Статистики будут посещать домохозяйства для сбора данных или просить респондентов заполнить вопросы онлайн.

Высокие расходы на уход за детьми и необходимость прерывать карьеру отталкивают многих женщин от повторного рождения или вообще от рождения детей.

В последние месяцы власти усилили риторику по поводу разделения обязанностей по воспитанию детей, однако в большинстве провинций декретный отпуск для отцов по-прежнему ограничен.

В 2022 году население страны сократилось примерно на 850 тыс. человек при численности 1,41 млрд. человек, что стало первым снижением численности населения с 1961 года.


Источник: Zakon.kz
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