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Боевые действия в Израиле: появилась информация о 16 казахстанских студентах

Просмотров:251 Опубликовано: Вчера, 19:06
Боевые действия в Израиле: появилась информация о 16 казахстанских студентах
Фото ©Times of Israel
16 казахстанских студентов, обучающихся по программе "Болашак", находились в Израиле в момент начала боевых действий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Рейс авиакомпании Air Astana вылетел из Тель-Авива в Алматы 10 октября в 16:45 по времени Астаны, напомнили в министерстве.

"14 казахстанских граждан, проходившие стажировку по программе "Болашак", оперативно эвакуированы. Еще 2 студента, вылетевшие в Дубай на период национального праздника, будут возвращены в Казахстан ближайшим репатриационным рейсом", - говорится в сообщении.


Всего в Израиле находились 16 стипендиатов, которые проходят стажировки в рамках программы "Болашак", в научных центрах Rabin Medical Center, Sheba Medical Center и других.

Напомним, накануне из Тель-Авива в Казахстан вылетел репатриационный рейс. На борту находятся 124 казахстанца. Сегодня вечером самолет прибудет в Алматы.


Источник: Tengrinews.kz
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