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О новой схеме мошенников в WhatsApp предупредили казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:41
О новой схеме мошенников в WhatsApp предупредили казахстанцев
Изображение от jcomp на Freepik
Несуществующие вещи из Китая продавал в WhatsApp житель Семея, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема. В середине сентября в полицию Семея обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что 6 июня этого года, используя мессенджер WhatsApp, заказал товар из Китая. Злоумышленник, отправив свои реквизиты, потребовал стоимость товара оплатить заранее", - говорится в сообщении.

Ничего не подозревая, потерпевший перечислил более 1,5 миллиона тенге, выполнив требования своего продавца.

"После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь. Мужчина, понимая, что был обманут, обратился в полицию", - рассказали правоохранители.


Стражи порядка установили личность злоумышленника, которым оказался 35-летний безработный житель Семея. Полиция проверяет причастность мужчины к другим преступлениям.

Ранее стало известно, жители каких регионов Казахстана чаще попадаются на уловки мошенников.


Источник: tengrinews.kz
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