О новой схеме мошенников в WhatsApp предупредили казахстанцев

Несуществующие вещи из Китая продавал в WhatsApp житель Семея, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



"В мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема. В середине сентября в полицию Семея обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что 6 июня этого года, используя мессенджер WhatsApp, заказал товар из Китая. Злоумышленник, отправив свои реквизиты, потребовал стоимость товара оплатить заранее", - говорится в сообщении.



Ничего не подозревая, потерпевший перечислил более 1,5 миллиона тенге, выполнив требования своего продавца.



"После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь. Мужчина, понимая, что был обманут, обратился в полицию", - рассказали правоохранители.





Стражи порядка установили личность злоумышленника, которым оказался 35-летний безработный житель Семея. Полиция проверяет причастность мужчины к другим преступлениям.



Ранее стало известно, жители каких регионов Казахстана чаще попадаются на уловки мошенников.