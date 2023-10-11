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Главный раввин Казахстана высказался о ситуации в Израиле

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Главный раввин Казахстана высказался о ситуации в Израиле
Кадр из видео
Главный раввин Казахстана Ешая Коген высказался о ситуации в Израиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий журналисты попросили главного раввина Казахстана Ешая Когена прокомментировать ситуацию в Израиле.




"Все спрашивают, удивлен ли я тем, что было в Израиле. Я не был удивлен. Каждый день, когда не было такого случая, - это чудо. Я думаю, каждый нормальный человек понимает, что это будет не только в одном месте", - заявил он.


Журналисты уточнили, что взаимные ракетные удары между Израилем и движением ХАМАС идут давно.


"Это неважно. Если человеку неважна человеческая жизнь, это не остается только в одном месте. Я помню, говорили, что конфликты только в Израиле, а потом получилось, что и в разных других местах, в исламских местах тоже. Нельзя молчать. Такой террор надо сразу (пресекать. - Прим.). Я благодарен Казахстану, который много лет понимает, что самое важное для всех людей на планете - это безопасность, для каждого гражданина, неважно, верующий или неверующий", - отметил раввин.


Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.

Позже Израиль официально объявил о переходе в состояние войны.


Источник: tengrinews.kz
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