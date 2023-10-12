Instagram-звезда побила мировой рекорд, натянув губу на нос

22-летний Джованте Картер побил рекорд Гиннесса, натянув нижнюю губу на нос и продержавшись в таком положении 1 минуту и 2 секунды, сообщает Zakon.kz.
Житель Нового Орлеана Джованте Картер (Jovante Carter), известный в Instagram как HolyGxD, продемонстрировал свой фирменный трюк на миланской съемочной площадке итальянского телесериала "Рекорды Гиннесса" Lo Show dei Record.
"При выполнении этого трюка лицом невозможно дышать. Фактически вам приходится приостанавливать дыхание, а также сильно устают все задействованные мышцы". Судья Книги рекордов Гиннесса Марко Фригатти
Картеру удалось продержаться в таком положении 1 минуту и 2 секунды, побив рекорд в 53 секунды, установленный китайцем Шуцюанем Тангом в 2012 году. рекордсмен
По словам Картера, он узнал о своем таланте делать необычное лицо, когда учился в третьем классе. Его одноклассник попросил его "пожевать без еды", и у него получилось натянуть губу на нос.
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