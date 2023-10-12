Instagram-звезда побила мировой рекорд, натянув губу на нос

"При выполнении этого трюка лицом невозможно дышать. Фактически вам приходится приостанавливать дыхание, а также сильно устают все задействованные мышцы". Судья Книги рекордов Гиннесса Марко Фригатти

22-летний Джованте Картер побил рекорд Гиннесса, натянув нижнюю губу на нос и продержавшись в таком положении 1 минуту и 2 секунды, сообщает Zakon.kz.Житель Нового Орлеана Джованте Картер (Jovante Carter), известный в Instagram как HolyGxD, продемонстрировал свой фирменный трюк на миланской съемочной площадке итальянского телесериала "Рекорды Гиннесса" Lo Show dei Record.Картеру удалось продержаться в таком положении 1 минуту и 2 секунды, побив рекорд в 53 секунды, установленный китайцем Шуцюанем Тангом в 2012 году.рекордсменПо словам Картера, он узнал о своем таланте делать необычное лицо, когда учился в третьем классе. Его одноклассник попросил его "пожевать без еды", и у него получилось натянуть губу на нос.