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Последнее солнечное затмение этого года произойдет 14 октября: как к нему подготовиться

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 08:52
Последнее солнечное затмение этого года произойдет 14 октября: как к нему подготовиться
Фото из открытых источников
В этом году последнее солнечное затмение произойдет 14 октября. Как к нему подготовиться, рассказывает Tengri Life со ссылкой на "Рамблер".

По данным издания, в этот раз наблюдателей ждет кольцеобразное солнечное затмение, которое также называют "кольцом огня". Все из-за того, что Луна неполностью закрывает Солнце и оставляет свет по бокам.

Коридор затмений начался 14 сентября. Астрологи утверждают, что этот период стал для многих людей моментом, когда приходится пожинать плоды своих трудов. Если вы за год сделали много хорошего и упорно трудились, то все это вернется в двукратном размере. Однако негативных моментов это тоже касается. Так как это событие сильно влияет энергетически и кармически абсолютно на всех людей, нужно к нему правильно подготовиться.

Если вы чувствительный человек, то лучше вам провести этот день в одиночестве. Есть большая вероятность повышения агрессивного фона, отсюда могут появиться ссоры и конфликты. Если избежать общения с неприятными людьми невозможно, то минимизируйте их воздействие на себя: помедитируйте накануне, зажгите свечи и настройтесь на позитивный лад.

Не торопитесь принимать радикальные решения. Если вы ранее не планировали что-то менять, то в период затмения этого тоже делать не стоит. Относитесь ко всем предложениям с сомнением и подождите конца затмения для обдумывания.

У затмения есть и позитивное влияние - оно помогает начать что-то новое и масштабировать старое. Поэтому если в ближайшее время вы планируете что-то кардинально поменять в жизни, то вам нужно заранее подготовиться к этому в затмение. Например, составьте карту желаний или напишите все свои планы на листе и сожгите - все это поможет вам успешно внедрить изменения в свою жизнь.


Стоит отметить, что у казахстанцев не получится понаблюдать за редким явлением: кольцеобразное солнечное затмение будет видно только жителям США и Латинской Америки. Оно начнется на западном побережье Северной Америки, а закончится в Атлантическом океане у берегов Южной Америки.

Ранее в NASA показали тизер данного солнечного затмения, которое состоится 14 октября. Затмение называют кольцеобразным, так как Луна не полностью перекроет Солнце, а лишь пройдет по его центру, сделав светило похожим на кольцо. Кроме того, сразу за ним последует лунное затмение.


Источник: Tengrinews.kz
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