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Пользователи Tik-Tok продают казахстанцам бесплатную услугу

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 18:48
Пользователи Tik-Tok продают казахстанцам бесплатную услугу
Фото из открытых источников
На платформе Tik-Tok предприимчивые пользователи вели прямые эфиры и продавали данные, находящиеся в свободном доступе, передает Liter.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Бюро национальной статистики просит не пользоваться услугами TikTok-блогеров, продающих данные с официального сайта stat.gov.kz.

- В социальной сети стало популярным сообщать данные из сервиса "Сколько таких как я" за денежное вознаграждение в прямом эфире. Организатор эфира выставляет свои данные для банковского перевода, желающие при оплате прописывают свои имена, чтобы узнать, сколько у них тезок по Казахстану, – сообщили в ведомстве.


Также они отметили, что тех, кто занимается такой деятельностью, могут привлечь к ответственности.


Источник: liter.kz
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