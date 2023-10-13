Пользователи Tik-Tok продают казахстанцам бесплатную услугу

- В социальной сети стало популярным сообщать данные из сервиса "Сколько таких как я" за денежное вознаграждение в прямом эфире. Организатор эфира выставляет свои данные для банковского перевода, желающие при оплате прописывают свои имена, чтобы узнать, сколько у них тезок по Казахстану, – сообщили в ведомстве.

На платформе Tik-Tok предприимчивые пользователи вели прямые эфиры и продавали данные, находящиеся в свободном доступе, передает Liter.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.Бюро национальной статистики просит не пользоваться услугами TikTok-блогеров, продающих данные с официального сайта stat.gov.kz.Также они отметили, что тех, кто занимается такой деятельностью, могут привлечь к ответственности.