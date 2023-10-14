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"Хезболла" заявила о готовности вступить в войну против Израиля

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 09:09
"Хезболла" заявила о готовности вступить в войну против Израиля
© The Times of Israel
Ливанская шиитская боевая организация "Хезболла", поддерживаемая Ираном, заявила, что "полностью готова" присоединиться к палестинскому движению ХАМАС в войне против Израиля. Как пишет The Times of Israel, об этом объявил заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем, передает Tengrinews.kz.

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы будем действовать", - сказал Кассем на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута.


"Закулисные звонки нам со стороны великих держав, арабских стран, посланников ООН, прямо или косвенно призывающих нас не вмешиваться, не будут иметь никакого эффекта", - добавил он.


В пятницу, 13 октября, бойцы "Хезболлы" атаковали управляемыми ракетами позиции войск Израиля в ответ на обстрелы юга Ливана. В переданном телеканалом Al Manar заявлении говорится, что шииты поразили объекты возле поселений Эль-Абед, Мескафам, Рамия и Джель-эль-Алам. В нем утверждается, что противник понес потери в живой силе и технике.


Источник: Тengrinews.kz
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