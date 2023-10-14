"Хезболла" заявила о готовности вступить в войну против Израиля

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы будем действовать", - сказал Кассем на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута.

"Закулисные звонки нам со стороны великих держав, арабских стран, посланников ООН, прямо или косвенно призывающих нас не вмешиваться, не будут иметь никакого эффекта", - добавил он.