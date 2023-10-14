Премьер-министр Израиля об операции в Газе: "Это только начало"

"Сегодня все знают, что мы боремся за родину, и мы боремся как львы. Мы все объединены", - сказал он.



"Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги, и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которые не совершали еврейскому народу многие десятилетия. Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало.



Наши враги только начали платить цену. Не буду рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало. Мы уничтожим ХАМАС и победим. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем когда-либо", - сказал Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу обратился к нации и заявил, что действия изриальской армии в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются "только началом", передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Times of Israel.Также премьер отметил "огромную международную поддержку", которую получает Израиль.Тем временем палестинские органы здравоохранения сообщают, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приблизилось к 1800. Морг главного медицинского учреждения сектора Газа, больницы "Аш-Шифа", переполнен. В больнице не хватает мест даже для пациентов в критическом состоянии.По данным министерства здравоохранения Газы, 60 процентов убитых и раненых - женщины и дети. "Что сделали с этими детьми, спящими в своих домах? Пусть весь мир знает, что мы остаемся на этой земле. Это земля наших детей. Пусть это преступление, эта война прекратится", - заявил сотрудник скорой помощи Мухаммад Аль-Лоух.В пятницу Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг сектора в течение 24 часов. В ООН "настоятельно призывают" отменить это указание, так как "столь массовое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий".Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа с целью полностью уничтожить группировку ХАМАС в ответ на массовые убийства жителей страны и обстрелы городов, которые начались 7 октября. Сообщается, что израильские военные уже проводят первые рейды на севере Газы.