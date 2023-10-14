Премьер-министр Израиля об операции в Газе: "Это только начало"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу обратился к нации и заявил, что действия изриальской армии в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС являются "только началом", передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Times of Israel.
"Сегодня все знают, что мы боремся за родину, и мы боремся как львы. Мы все объединены", - сказал он.
"Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги, и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которые не совершали еврейскому народу многие десятилетия. Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало.
Наши враги только начали платить цену. Не буду рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало. Мы уничтожим ХАМАС и победим. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем когда-либо", - сказал Нетаньяху.
Также премьер отметил "огромную международную поддержку", которую получает Израиль.
Тем временем палестинские органы здравоохранения сообщают, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приблизилось к 1800. Морг главного медицинского учреждения сектора Газа, больницы "Аш-Шифа", переполнен. В больнице не хватает мест даже для пациентов в критическом состоянии.
По данным министерства здравоохранения Газы, 60 процентов убитых и раненых - женщины и дети. "Что сделали с этими детьми, спящими в своих домах? Пусть весь мир знает, что мы остаемся на этой земле. Это земля наших детей. Пусть это преступление, эта война прекратится", - заявил сотрудник скорой помощи Мухаммад Аль-Лоух.
В пятницу Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг сектора в течение 24 часов. В ООН "настоятельно призывают" отменить это указание, так как "столь массовое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий".
Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа с целью полностью уничтожить группировку ХАМАС в ответ на массовые убийства жителей страны и обстрелы городов, которые начались 7 октября. Сообщается, что израильские военные уже проводят первые рейды на севере Газы.
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