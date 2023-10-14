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Армия Израиля дала мирным жителям еще шесть часов для эвакуации из Газы

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Армия Израиля дала мирным жителям еще шесть часов для эвакуации из Газы
Кадр из видео twitter.com/5Pillarsuk
Армия Израиля дала палестинцам еще шесть часов для эвакуации из Газы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение спикера Армии обороны Израиля.

Спикер Армии обороны (ЦАХАЛ) Авихай Адраи сообщил в соцсетях, что для жителей северных районов сектора Газа предоставляется еще шесть часов, с 10 до 16 часов по местному времени, для эвакуации на юг территории - от Бейт-Хануна до Хан-Юниса. По его словам "лидеры ХАМАС позаботились о себе и укрываются от ударов в регионе".

Представитель ЦАХАЛ отметил, что для жителей побережья будут открыты коридоры.

По сообщению The Times of Israel, представители вооруженных сил страны заявляют, что вскоре по сектору Газы будет нанесен массированный удар в рамках следующего этапа войны. Они заявляют, что силы Израиля готовы к боевым действиям по всем направлениям.

Напомним, что командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу приказало "всем гражданским лицам" города Газа и севера палестинского анклава "для их же безопасности и защиты" покинуть свои дома и эвакуироваться на юг в течение 24 часов. Речь идет об эвакуации 1,1 миллиона человек. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация такого масштаба "невозможна без разрушительных гуманитарных последствий", призвав Израиль отменить приказ.

С начала боевых действий, начавшихся 7 октября с кровавой атаки ХАМАС, в Израиле было убито около 1300 человек. В секторе Газа в результате ответных массированных ударов Израиля, по данным местных властей, погибло 1417 человек.


Источник: Тengrinews.kz
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