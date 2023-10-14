Армия Израиля дала мирным жителям еще шесть часов для эвакуации из Газы

Армия Израиля дала палестинцам еще шесть часов для эвакуации из Газы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение спикера Армии обороны Израиля.



Спикер Армии обороны (ЦАХАЛ) Авихай Адраи сообщил в соцсетях, что для жителей северных районов сектора Газа предоставляется еще шесть часов, с 10 до 16 часов по местному времени, для эвакуации на юг территории - от Бейт-Хануна до Хан-Юниса. По его словам "лидеры ХАМАС позаботились о себе и укрываются от ударов в регионе".



Представитель ЦАХАЛ отметил, что для жителей побережья будут открыты коридоры.



По сообщению The Times of Israel, представители вооруженных сил страны заявляют, что вскоре по сектору Газы будет нанесен массированный удар в рамках следующего этапа войны. Они заявляют, что силы Израиля готовы к боевым действиям по всем направлениям.



Напомним, что командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу приказало "всем гражданским лицам" города Газа и севера палестинского анклава "для их же безопасности и защиты" покинуть свои дома и эвакуироваться на юг в течение 24 часов. Речь идет об эвакуации 1,1 миллиона человек. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация такого масштаба "невозможна без разрушительных гуманитарных последствий", призвав Израиль отменить приказ.



С начала боевых действий, начавшихся 7 октября с кровавой атаки ХАМАС, в Израиле было убито около 1300 человек. В секторе Газа в результате ответных массированных ударов Израиля, по данным местных властей, погибло 1417 человек.