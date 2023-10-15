Врач назвал симптом, который может стать "первым звоночком" рака

"Важный пункт - играть на опережение, а значит - заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить, но и начать заниматься спортом", - посоветовал врач.

Первым предвестником развития рака могут стать болевые ощущения. Об этом в своем телеграм-канале написал врач-онколог, хирург Иван Карасев, передает Tengri Life.Специалист подчеркнул, что "здоровое тело просто так не болит". Он призвал не терпеть головную боль, которая мучает длительное время и не проходит при приеме препаратов.Также о появлении опасных новообразований может предупреждать нарушение работы ЖКТ и изменения кожного покрова.Карасев добавил, что при раке на первой стадии симптомы можно не замечать или принимать их за сигналы о другом недомогании. На онкологию указывают постоянная усталость, повышенная температура, которая держится долгое время, боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений.