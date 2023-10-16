Найден продукт, который быстро снимает усталость

Диетологи нашли продукт, который способен снимать усталость. Оказалось, что на это способен шпинат, однако употреблять его нужно регулярно — несколько раз в неделю, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на ferra.expert.
Издание ссылается на данные исследования с участием более 900 человек в возрасте 58-98 лет. Его итоги показали, что у тех, кто ел больше зеленых листовых овощей, значительно снизился темп развития когнитивных нарушений.
По словам ученых, в шпинате есть каротиноидные соединения, которые избавляют организм от свободных радикалов, а это способствует предотвращению развития онкологии. Также шпинат содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают от болезней, снижают риск возникновения болезни Альцгеймера. Еще шпинат хорошо насыщает, укрепляет иммунитет, улучшает здоровье глаз, помогает при анемии, а витамин К в шпинате полезен для здоровья костей.
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