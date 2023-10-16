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Пять новых видов спорта включат в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Пять новых видов спорта включат в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе
Кадр из видео
В программу Олимпийских игр-2028 в американском Лос-Анджелесе добавят новые виды спорта, передает Tengri Sport.

По словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, пакет предложений уже одобрен.

"Пять новых видов спорта - крикет, бейсбол, флаг-футбол, лакросс и сквош - были рекомендованы оргкомитетом Игр в Лос-Анджелесе и одобрены исполнительным комитетом МОК.


В понедельник МОК единогласно проголосовал за включение всех пяти видов спорта, при этом только два члена МОК проголосовали против. "Предложение одобрено", - заявил президент МОК Томас Бах на сессии в Мумбаи", - цитирует слова Баха ESPN, озвученные на сессии в индийском Мумбае.




Издание добавляет, что бейсбол имеет огромную популярность в США. По данным aeonledlighting.com, в 2022 году главная бейсбольная лига (MLB) собирала в среднем по 96 тысяч зрителей на каждую игру, а мировая серия седьмой год подряд лидирует среди всех прайм-тайм телесериалов, собирая в среднем 12 023 000 зрителей.

Однако самым ожидаемым приобретением Олимпиады можно назвать другой вид спорта.

"Мы рады приветствовать второй по популярности вид спорта в мире, число поклонников которого оценивается в 2,5 миллиарда человек по всему миру. Для Лос-Анджелеса, МОК и крикетного сообщества это абсолютный выигрыш, поскольку крикет будет показан на мировой арене и выйдет за пределы традиционных крикетных стран, а олимпийское движение получит доступ к ранее не использованным сообществам спортсменов и болельщиков. Это отличный пример того, как одно может помочь другому", - заявил глава оргкомитета Игр-2028 Николло Камприани.


Стоит отметить, что лакросс (смесь хоккея и гандбола), флаг-футбол (модернизация американского футбола) и сквош (вариант тенниса без сетки в замкнутом пространстве) также набирают популярность в последние годы, но пока не претендуют на попадание в топ-список по популярности.

Напомним, летние Олимпийские игры в американском Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Ранее сборная Казахстана с 10 золотыми медалями завершила Азиатские игры и узнала свое место в медальном зачете. Во время игр казахстанские боксеры получили две олимпийские лицензии для выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал в интервью корреспонденту Tengri Sport о своей заработной плате в Казахстане и объяснил свое желание работать "на полставки".


Источник: Tengrinews.kz
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