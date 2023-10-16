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"Нас ждет абсолютная катастрофа". Врач рассказал о происходящем в больницах Газы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:50
"Нас ждет абсолютная катастрофа". Врач рассказал о происходящем в больницах Газы
© ABC News
Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа, и больницы в крупнейшем городе анклава переполнены ранеными, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

По данным работающих в Газе структур ООН и Красного Креста, у жителей города нет еды, воды и электричества. Единственная связь с внешним миром - КПП Рафах на границе с Египтом - закрыт.

Как сообщил журналистам один из хирургов Газы, больницы города "находятся на грани коллапса". Они переполнены людьми, ищущими убежища, и не могут эвакуировать пациентов.

"Тысячи, если не десятки тысяч людей ищут убежища в больнице, на территории, но также и внутри зданий, на лестничных клетках, в коридорах и даже в палатах между койками пациентов... Если не будет создан гуманитарный коридор для снабжения больниц всем необходимым и эвакуации раненых, если не прекратятся бомбардировки, то нас здесь ждет абсолютная катастрофа...", - рассказал доктор Гассан Абу Сеттах, член организации "Врачи без границ".


В моргах Газы закончились свободные места, и для временного хранения останков погибших здесь используют фургоны с морозильными камерами, в которых раньше развозили мороженое.

На вечер воскресенья, по данным палестинского управления здравоохранения, в ходе боевых действий погибли 2 726 палестинцев, более 10 800 получили ранения.

Среди них 2670 погибших и около 9600 раненых в секторе Газа, 56 погибших и более 1200 раненых на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, более 1000 человек пропали без вести, оказавшись погребенными под завалами в результате израильских бомбардировок.



Источник: Tengrinews.kz
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