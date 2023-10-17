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Война Израиля и ХАМАС: МИД Казахстана выступил с заявлением

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Война Израиля и ХАМАС: МИД Казахстана выступил с заявлением
Фото: facebook.com/MODIsrael
Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало официальное заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем, передает Tengrinews.kz.

"Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

Как заявил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на Саммите СНГ в Бишкеке: "Нельзя прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", - сообщили в МИД.


Казахстан также призвал Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры.

"В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира.


Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта", - отметили в МИД.


Казахстан призывал стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы "два государства для двух народов"


Источник: Tengrinews.kz
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