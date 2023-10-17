Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

В подмосковном Щелково сотрудница управляющей компании (УК) «Паритет» дважды переехала на Audi местную жительницу, недовольную отсутствием отопления.Люди пришли жаловаться к офису компании из-за холодных батарей и отсутствия горячей воды. Сотрудница УК захотела уехать с места на своем авто, но сбила девушку, после чего проехала по ней.На появившихся в сети кадрах видно, как женщина села в машину. Недовольные местные жители окружают ее автомобиль. Водителя это не остановило, и она выехала с парковочного места, после чего дважды переехала пострадавшую.После ЧП женщину отвезли в Щелковскую больницу. У пострадавшей обнаружили закрытый перелом правой голени и правой стопы. Позднее выяснилось, что при наезде пострадала еще одна женщина — 53-летняя местная жительница. Ей удалось оказать помощь на месте.По словам одного из очевидцев, «женщина, которая сбила пострадавшую, пыталась, так сказать, качать права, якобы та полезла под машину». Об этом он рассказал «Ленте.ру». «Хотя на видео было видно, как пострадавшая и еще несколько человек блокировали машину до того, как та начала свое движение. Тем самым водитель специально наехала на пострадавшую, переехав два раза ногу ниже колена. Как она сейчас, я не знаю, но скорая ее забрала через десять минут после происшествия», — сообщил очевидец.Другой свидетель происшествия заявил, что сотрудница УК после случившегося заявила, якобы пострадавшую ей подбросили под колеса машины. «Сотрудница УК села в машину и в попытках убежать переехала девушку, после инцидента она даже не подходила к ней. Она сказала, что ей эту девушку под колеса подбросили», — отметил он.В прокуратуре по Московской области сообщили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).Депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что жители обращались к нему по поводу отсутствия отопления еще несколько дней назад, а управляющая компания на их заявления не реагировала.«Люди пришли в офис управляющей компании, чтобы обсудить коммунальные проблемы. Вместо ответов — хамство, наезд на автомобиле и причинение вреда здоровью и жизни человека. У пострадавшей — переломы обеих ног. Повышенное внимание правоохранителей обеспечено не только самой сотруднице, но и всей компании. От хамства до преступления — один шаг, и на видео это показано наглядно», — написал парламентарий в своем Telegram-канале, добавив, что проследит за ситуацией лично.