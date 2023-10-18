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"Будет хорошо всем". Токаев согласился с громким заявлением Си Цзиньпина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:22
"Будет хорошо всем". Токаев согласился с громким заявлением Си Цзиньпина
Фото пресс-службы Акорды
Глава государства провел переговоры с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Ван Хунина, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с избранием на пост Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Как отметил Глава государства, казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Существенную роль в этом сыграли регулярные встречи на высшем уровне, на которых закладываются основы дальнейшего укрепления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Казахстана высоко оценил прогресс в социально-экономическом развитии КНР и результаты эффективной политики китайского лидера.

"Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции "Один пояс, один путь" и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что, "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам". Я согласен с этим. Ваша страна уверенно приближается к достижению высокой цели – стать самой передовой и лидирующей мировой державой. Убежден, под мудрым руководством председателя Си КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая и продвижении концепции "единой судьбы человечества", – отметил Президент.


Источник: Тengrinews.kz
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