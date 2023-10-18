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Назван лучший бар в мире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Назван лучший бар в мире
Фото: pixabay
В Сингапуре огласили список лучших баров мира. Первое место заняло заведение Sips в испанской Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 18 октября, коктейльный бар Sips, рассчитанный на 33 посетителей, признали самым лучшим баром 2023 года. В прошлом году он также попадал в рейтинг, но находился в нем на третьей строчке.

Бар славится своими "коктейлями экстра-класса". Составители рейтинга отметили, что в Sips хорошие напитки и качественный сервис, что в сочетании с отличной кухней, барселонской архитектурой и хорошей погодой делает заведение "очень хорошим местом".

Барселону второй год подряд назвали барной столицей мира. В 2022-м звание лучшего бара присвоили еще одному барселонскому бару, Paradiso, который в этом году опустился на четвертое место в рейтинге.

Сам список составили в 14-й раз. Изначально в нем доминировали питейные заведения США и Великобритании, но в последние годы рейтинг пополнили бары Мексики, Аргентины, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и даже Колумбии. Заведения анонимно оценивают 680 экспертов, среди которых профессиональные бармены, барные критики и предприниматели.

В топ-10 в этом году попали по два заведения в Барселоне, Мехико и Лондоне, а также бары Нью-Йорка, Парижа, Осло и Картахены (Колумбия). Ни одного бара из Казахстана в списке ста лучших не оказалось.

Ранее в МВД Казахстана предложили закрывать бары, где совершают преступления.


Источник: Zakon.kz
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