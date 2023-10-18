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50 таможенников уволили за связь с Камчы Кольбаевым в Кыргызстане

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 16:09
50 таможенников уволили за связь с Камчы Кольбаевым в Кыргызстане
Фото:24.kg
В Кыргызстане уволили около 50 сотрудников таможенной службы за связи с ликвидированным вором в законе Камчы Кольбаевым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Как сообщили в ГКНБ республики, в ходе мероприятий по выявлению близких связей вора в законе Камчыбека Асанбека установлены отдельные должностные лица в таможенной службе, которые нарушили внутриведомственные приказы.

"Установлено, что около 50 сотрудников ведомства имели близкие связи с так называемым криминальным авторитетом и экс-зампредседателя таможни. Данные сотрудники освобождены от занимаемых должностей. Продолжается работа по установлению других причастных к нарушениям", - говорится в сообщении.


Напомним, 4 октября в Бишкеке в ходе спецоперации ликвидирован вор в законе Камчы Кольбаев.

Вслед за этим в соцсетях начали появляться видеообращения кримавторитетов Улана Токтосунова (Сакал), Кадырбека Досонова (Дженго), Улана Барчакеева (Узун Улан), Бактыбека Аманкулова, Алмазбека Эрмекбаева, "смотрящего" по Ошу, и других, которые отказываются от криминального статуса и обещают впредь следовать законам Кыргызстана.


Источник: Тengrinews.kz
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