50 таможенников уволили за связь с Камчы Кольбаевым в Кыргызстане

"Установлено, что около 50 сотрудников ведомства имели близкие связи с так называемым криминальным авторитетом и экс-зампредседателя таможни. Данные сотрудники освобождены от занимаемых должностей. Продолжается работа по установлению других причастных к нарушениям", - говорится в сообщении.

В Кыргызстане уволили около 50 сотрудников таможенной службы за связи с ликвидированным вором в законе Камчы Кольбаевым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Как сообщили в ГКНБ республики, в ходе мероприятий по выявлению близких связей вора в законе Камчыбека Асанбека установлены отдельные должностные лица в таможенной службе, которые нарушили внутриведомственные приказы.Напомним, 4 октября в Бишкеке в ходе спецоперации ликвидирован вор в законе Камчы Кольбаев.Вслед за этим в соцсетях начали появляться видеообращения кримавторитетов Улана Токтосунова (Сакал), Кадырбека Досонова (Дженго), Улана Барчакеева (Узун Улан), Бактыбека Аманкулова, Алмазбека Эрмекбаева, "смотрящего" по Ошу, и других, которые отказываются от криминального статуса и обещают впредь следовать законам Кыргызстана.