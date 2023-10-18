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Джо Байден: Израиль не виновен в ударе по больнице в секторе Газа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Джо Байден: Израиль не виновен в ударе по больнице в секторе Газа
Фото: wikimedia
Президент США Джо Байден во время своего визита в Израиль заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) не причастна к удару по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press 18 октября, в ходе визита в Израиль Джо Байден пообещал, что США проявят солидарность с израильскими властями, и выразил уверенность, что ЦАХАЛ не причастна к удару по больнице на территории сектора Газа 17 октября.

"По тому, что мы видели, складывается впечатление, что это сделала вторая сторона, не вы", – сказал Джо Байден, обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.


Президент США не уточнил, что привело его к такому выводу. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в ударе по больнице на территории сектора Газа, из-за которого погибли не менее 500 человек (палестинские источники впоследствии сообщали о 800 жертвах). ЦАХАЛ категорически утверждает, что не наносила удар по району, где расположена больница, а упавшую на медучреждение ракету выпустили боевики движения "Исламский джихад" с территории самого сектора Газа. Эту позицию также официально выразило посольство Израиля в Казахстане. Палестинские боевики отрицают свою причастность к инциденту.

Выступая на встрече с Нетаньяху в Израиле, Байден подчеркнул, что "глубоко огорчен и возмущен" ударом по больнице. Он также отметил, что движение ХАМАС не выражает интересы народа Палестины и принесло мирному населению лишь страдания. В то же время президент США напомнил о резне, которую боевики ХАМАС устроили в приграничных поселениях Израиля 7 октября, и обозначил конфликт как противостояние между "силами цивилизации и силами варварства".

"Цивилизованный мир должен объединиться, чтобы победить ХАМАС", - сказал Джо Байден.


Джо Байден планировал после визита в Израиль отправиться в Иорданию, чтобы встретиться там с лидерами арабских стран, но после удара по больнице этот саммит отменили. Это существенно усложнит попытки США нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Перспективы возможного смягчения отношений между Израилем и арабскими государствами также становятся все более туманными по мере того, как ЦАХАЛ ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Ранее в Израиле и Иордании уже побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, выразивший поддержку Израилю.


Источник: Zakon.kz
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