Папа Римский высказался о войне

"Она лишь сеет смерть и разрушение, усиливает ненависть, умножает месть. Война стирает будущее", - сказал Папа Римский.

"Я призываю верующих занять только одну сторону в конфликте: сторону мира. Не на словах, а в молитве. Пусть оружие замолчит! Пусть крик о мире будет услышан от народа, от детей!", - сказал Папа Римский.

Папа Римский Франциск на странице в Instagram опубликовал фотографию с детьми и оставил небольшой комментарий касательно войн в мире, сообщает Zakon.kz.Снимок был опубликован 18 октября 2023 года.По его словам, война не решает ни одной проблемы.Далее Франциск обратился ко всем верующим.В июле 2023 года Папа Римский во время интервью главному редактору эмиратской газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби выразил свое возмущение акцией по сожжению Священного писания мусульман, которое прошло в центре Стокгольма.