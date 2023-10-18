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Папа Римский высказался о войне

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Папа Римский высказался о войне
Фото: Instagram/franciscus
Папа Римский Франциск на странице в Instagram опубликовал фотографию с детьми и оставил небольшой комментарий касательно войн в мире, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 18 октября 2023 года.



По его словам, война не решает ни одной проблемы.

"Она лишь сеет смерть и разрушение, усиливает ненависть, умножает месть. Война стирает будущее", - сказал Папа Римский.


Далее Франциск обратился ко всем верующим.

"Я призываю верующих занять только одну сторону в конфликте: сторону мира. Не на словах, а в молитве. Пусть оружие замолчит! Пусть крик о мире будет услышан от народа, от детей!", - сказал Папа Римский.


В июле 2023 года Папа Римский во время интервью главному редактору эмиратской газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби выразил свое возмущение акцией по сожжению Священного писания мусульман, которое прошло в центре Стокгольма.


Источник: Zakon.kz
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