Еще одна казахстанка погибла на "трассе смерти" в Турции

"В пятницу, 13-го числа, мы потеряли нашу сестренку Алию Кульмагамбетову. Ей было всего 38 лет. Вся жизнь впереди и множество планов. Она погибла в результате наезда автомобиля в Аланье (Турция), трасса D 400, Кестель. Со слов полиции, она переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой - разделителем. Сейчас идет следствие", - сообщил Кулмагамбетов.

"Мы гостили у нее за неделю до случившегося. Алия работала в международной компании удаленно и 25-го должна была возвращаться в Казахстан.



У Алии всегда была активная гражданская позиция, отличница, умница, огромное сердце и жажда жизни. Она была волонтером, работала школьным психологом, помогала престарелым", - говорят родные девушки.

"Там наша культура пешеходов не работает. Даже если вы идете на зеленый свет светофора, это еще не гарантия, что вы останетесь живы...



Учитывая, сколько наших граждан гибнут в ДТП в Турции, просим Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру взять на контроль расследование нашего дела", - обратились родные казахстанки.

Казахстанка погибла в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия. О трагедии корреспонденту Tengrinews.kz сообщили ее родственники.13 октября в городе Аланье произошло ДТП, в котором погибла 38-летняя казахстанка.О случившемся уже сообщили местные паблики.По словам старшего брата девушки Багдата Кулмагамбетова, ДТП произошло на той же трассе, где 3 сентября этого года в жутком ДТП погибли журналистка с дочерью.В интервью корреспонденту родные девушки добавили, что не сомневаются, что Алия переходила дорогу строго в положенном месте, поскольку девушка была очень правильной и щепетильной.По словам старшего брата погибшей казахстанки, в полиции заявили, что за рулем была молодая девушка, которую отпустили домой до выяснения всех обстоятельств.Однако, как им сообщили правоохранители, в таких случаях турецкие граждане отделаются штрафом - примерно 25 тысяч лир, что составляет меньше тысячи долларов.По словам брата Багдата Кулмагамбетова, трасса, на которой произошло ДТП, уже получила свое название как "трасса смерти". И люди гибнут здесь практически ежедневно, поскольку дорога проходит вдоль берега и ее надо пересечь, чтоб пройти к морю.Сегодня в 18:00 тело девушки встретят в аэропорту. Завтра родные Алии устроят похороны.