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Еще одна казахстанка погибла на "трассе смерти" в Турции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Еще одна казахстанка погибла на "трассе смерти" в Турции
Фото предоставлено Багдатом Кулмагамбетовым
Казахстанка погибла в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия. О трагедии корреспонденту Tengrinews.kz сообщили ее родственники.

13 октября в городе Аланье произошло ДТП, в котором погибла 38-летняя казахстанка.

О случившемся уже сообщили местные паблики.



По словам старшего брата девушки Багдата Кулмагамбетова, ДТП произошло на той же трассе, где 3 сентября этого года в жутком ДТП погибли журналистка с дочерью.

"В пятницу, 13-го числа, мы потеряли нашу сестренку Алию Кульмагамбетову. Ей было всего 38 лет. Вся жизнь впереди и множество планов. Она погибла в результате наезда автомобиля в Аланье (Турция), трасса D 400, Кестель. Со слов полиции, она переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой - разделителем. Сейчас идет следствие", - сообщил Кулмагамбетов.


В интервью корреспонденту родные девушки добавили, что не сомневаются, что Алия переходила дорогу строго в положенном месте, поскольку девушка была очень правильной и щепетильной.

По словам старшего брата погибшей казахстанки, в полиции заявили, что за рулем была молодая девушка, которую отпустили домой до выяснения всех обстоятельств.

Однако, как им сообщили правоохранители, в таких случаях турецкие граждане отделаются штрафом - примерно 25 тысяч лир, что составляет меньше тысячи долларов.

"Мы гостили у нее за неделю до случившегося. Алия работала в международной компании удаленно и 25-го должна была возвращаться в Казахстан.

У Алии всегда была активная гражданская позиция, отличница, умница, огромное сердце и жажда жизни. Она была волонтером, работала школьным психологом, помогала престарелым", - говорят родные девушки.


По словам брата Багдата Кулмагамбетова, трасса, на которой произошло ДТП, уже получила свое название как "трасса смерти". И люди гибнут здесь практически ежедневно, поскольку дорога проходит вдоль берега и ее надо пересечь, чтоб пройти к морю.

"Там наша культура пешеходов не работает. Даже если вы идете на зеленый свет светофора, это еще не гарантия, что вы останетесь живы...

Учитывая, сколько наших граждан гибнут в ДТП в Турции, просим Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру взять на контроль расследование нашего дела", - обратились родные казахстанки.


Сегодня в 18:00 тело девушки встретят в аэропорту. Завтра родные Алии устроят похороны.


Источник: Тengrinews.kz
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