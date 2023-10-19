Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

Молодой человек притворился манекеном и обокрал несколько магазинов в одном из крупнейших торговых центров польской Варшавы, передает Tengri Life со ссылкой на Notes From Poland.
Перед закрытием торгового центра злоумышленник неподвижно встал около витрины и ждал, пока посетители и продавцы уйдут. Сначала он стоял неподвижно с сумкой в руке, изображая манекен, после чего направился к прилавку с ювелирными украшениями. Далее он подкрепился в баре, приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы.
Просматривая изображения с камер наблюдения, охранники неожиданно обнаружили мужчину, бродящего по залам центра. Они поймали вора, когда тот снова решил посетить бар. Находчивого злоумышленника передали приехавшим на вызов полицейским.
Кадры с камеры видеонаблюдения. Notes From Poland
Молодого человека арестовали на несколько месяцев - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Оставьте свой комментарий первым.