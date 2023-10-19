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Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр
Кадры с камеры видеонаблюдения. Notes From Poland
Молодой человек притворился манекеном и обокрал несколько магазинов в одном из крупнейших торговых центров польской Варшавы, передает Tengri Life со ссылкой на Notes From Poland.

Перед закрытием торгового центра злоумышленник неподвижно встал около витрины и ждал, пока посетители и продавцы уйдут. Сначала он стоял неподвижно с сумкой в руке, изображая манекен, после чего направился к прилавку с ювелирными украшениями. Далее он подкрепился в баре, приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы.

Просматривая изображения с камер наблюдения, охранники неожиданно обнаружили мужчину, бродящего по залам центра. Они поймали вора, когда тот снова решил посетить бар. Находчивого злоумышленника передали приехавшим на вызов полицейским.

Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

Кадры с камеры видеонаблюдения. Notes From Poland


Молодого человека арестовали на несколько месяцев - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.


Источник: Тengrinews.kz
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