Мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

Кадры с камеры видеонаблюдения. Notes From Poland

Молодой человек притворился манекеном и обокрал несколько магазинов в одном из крупнейших торговых центров польской Варшавы, передает Tengri Life со ссылкой на Notes From Poland.Перед закрытием торгового центра злоумышленник неподвижно встал около витрины и ждал, пока посетители и продавцы уйдут. Сначала он стоял неподвижно с сумкой в руке, изображая манекен, после чего направился к прилавку с ювелирными украшениями. Далее он подкрепился в баре, приоделся в магазине дизайнерской одежды и украл выручку из кассы.Просматривая изображения с камер наблюдения, охранники неожиданно обнаружили мужчину, бродящего по залам центра. Они поймали вора, когда тот снова решил посетить бар. Находчивого злоумышленника передали приехавшим на вызов полицейским.Молодого человека арестовали на несколько месяцев - ему может грозить до 10 лет тюрьмы.