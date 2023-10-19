Уголовка, а не традиция: кражу невест обсудили депутаты Кыргызстана

"Если похищают человека, наказывают лишением свободы от 7 до 10 лет. А за скотокрадство предлагают до 12 лет лишения свободы. Это неправильно. Жизнь человека ценнее. Если похищают девушку с целью вступить в брак, дают семь лет тюрьмы, за скот восемь лет. По-моему, это лишние санкции. За убийство с особой жестокостью предусмотрен такой же срок. Нужно внести поправки", - сказал Дастан Бекешев.

"Вы сказали про похищение девушек. Не обижайтесь, если вы знаете, это было традицией. Скот крадут, а женщину похищают, но не продают же. На ней же женятся", - сказал Мейкинбек Абдалиев.