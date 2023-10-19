Уголовка, а не традиция: кражу невест обсудили депутаты Кыргызстана

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана обсуждают поправки в Уголовный кодекс, а также в Кодекс о правонарушениях. Спор между депутатами вызвала санкция статьи за скотокрадство в сравнении с похищением человека, сообщает Zakon.kz.
Изменения предполагают внести в отдельную статью "Скотокрадство" УК КР. Предлагается ужесточить наказание за это преступление до 10 лет лишения свободы, сообщает 24.kg
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Депутат Дастан Бекешев выступил против инициативы.
"Если похищают человека, наказывают лишением свободы от 7 до 10 лет. А за скотокрадство предлагают до 12 лет лишения свободы. Это неправильно. Жизнь человека ценнее. Если похищают девушку с целью вступить в брак, дают семь лет тюрьмы, за скот восемь лет. По-моему, это лишние санкции. За убийство с особой жестокостью предусмотрен такой же срок. Нужно внести поправки", - сказал Дастан Бекешев.
Инициатор поправок Мейкинбек Абдалиев попросил коллегу не сравнивать похищение девушек с кражей скота.
"Вы сказали про похищение девушек. Не обижайтесь, если вы знаете, это было традицией. Скот крадут, а женщину похищают, но не продают же. На ней же женятся", - сказал Мейкинбек Абдалиев.
Дастан Бекешев парировал, что если девушку похищают против ее воли – это уже уголовно-наказуемое деяние и это не традиция.
5 апреля 2021 года в похитили жительницу Бишкека Айзаду Канатбекову для вступления в брак. Спустя двое суток тела девушки и ее предполагаемого похитителя и убийцы 36-летнего Замирбека Тенизбаева нашли в Аламединском районе Чуйской области в машине, оставленной в поле.
27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку для брака, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. На допросе в суде подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал.Wallpapers
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