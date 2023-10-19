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Уголовка, а не традиция: кражу невест обсудили депутаты Кыргызстана

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Уголовка, а не традиция: кражу невест обсудили депутаты Кыргызстана
Фото: pixabay
Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана обсуждают поправки в Уголовный кодекс, а также в Кодекс о правонарушениях. Спор между депутатами вызвала санкция статьи за скотокрадство в сравнении с похищением человека, сообщает Zakon.kz.

Изменения предполагают внести в отдельную статью "Скотокрадство" УК КР. Предлагается ужесточить наказание за это преступление до 10 лет лишения свободы, сообщает 24.kg.

Депутат Дастан Бекешев выступил против инициативы.

"Если похищают человека, наказывают лишением свободы от 7 до 10 лет. А за скотокрадство предлагают до 12 лет лишения свободы. Это неправильно. Жизнь человека ценнее. Если похищают девушку с целью вступить в брак, дают семь лет тюрьмы, за скот восемь лет. По-моему, это лишние санкции. За убийство с особой жестокостью предусмотрен такой же срок. Нужно внести поправки", - сказал Дастан Бекешев.


Инициатор поправок Мейкинбек Абдалиев попросил коллегу не сравнивать похищение девушек с кражей скота.

"Вы сказали про похищение девушек. Не обижайтесь, если вы знаете, это было традицией. Скот крадут, а женщину похищают, но не продают же. На ней же женятся", - сказал Мейкинбек Абдалиев.


Дастан Бекешев парировал, что если девушку похищают против ее воли – это уже уголовно-наказуемое деяние и это не традиция.

5 апреля 2021 года в похитили жительницу Бишкека Айзаду Канатбекову для вступления в брак. Спустя двое суток тела девушки и ее предполагаемого похитителя и убийцы 36-летнего Замирбека Тенизбаева нашли в Аламединском районе Чуйской области в машине, оставленной в поле.

27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку для брака, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. На допросе в суде подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал.


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Источник: Zakon.kz
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