Удобная жертва: как не воспитать из своего ребенка идеальную цель для педофила

"Обмани меня"

"Все ждут универсальных рекомендаций а-ля научить ребенка не разговаривать с чужими дядями – и все будет хорошо. Нет, так не получится. Видит ли ребенок в вас опору и защиту, имеется ли между вами эмоциональный контакт, не разрушены ли доверительные отношения? Если ребенок знает, что за любой, с точки зрения родителя, проступок – от запачканной одежды до проявления негативных эмоций – он будет наказан, ни о каком доверии не может быть и речи. В данном контексте родитель не является добровольно выбранным авторитетом, он является опасностью. Так мы учим детей скрывать, врать, переживать в одиночку сложные и непонятные для них ситуации и главное, что запоминает ребенок во всем этом: "Мама, папа меня убьет, если узнает, они мне не помогут", – рассказала детский психолог Анастасия Абрамкина.

"Не будь тряпкой"

"Очень часто сталкиваюсь с мнением о том, что "горе-психологи растят неженок, обвиняют во всем родителей". Мол, мы такими не были. Но мало кто задумывается: непринятие, агрессия – катализатор вашей собственной травмы и неумения проживать ее правильно. Родитель должен научиться саморегуляции. Если вы не владеете своими эмоциями и не знаете, что с ними делать, как вы научите этому ребенка?" – продолжает она.

"К великому сожалению, уровень силы человека у нас определяется количеством страданий, которые он выносит, количеством жертв, совершенных "во благо" другим, и сдержанностью – "я не плакал 20 лет". Все перечисленное не имеет никакой связи с силой. Прислушиваясь к своим чувствам и понимая правильно свои эмоции, можно значительно облегчить себе и окружающим жизнь, но многие выбирают иной вариант – удерживать то, что уже трещит по швам, и все равно срываться рано или поздно на тех, на ком срываться можно, – жена, муж, ребенок".

"Будь удобным"

"Родитель хочет получить удобного наследника. Который "не будет позорить", станет беспрекословно исполнять любые поручения, не шуметь, не кричать, не спорить, не плакать и еще много "не". Если не поддается, ему начинают навязывать еще и чувство вины – "расстроил маму", "мы столько в тебя вложили, а ты…" и т.д", - говорит Анастасия Абрамкина.

"Я тебе не верю"

"Уже известно, что чаще дети подвергаются сексуальному насилию со стороны близких родственников и знакомых. Причем порой члены семьи догадываются, а то и знают о происходящем, но либо намеренно покрывают преступника, либо по-детски "закрывают глазки" и делают вид, что ничего не случилось", – утверждает психолог.

"Да, дети иногда могут придумывать, но это зависит от возраста. Если мы говорим про маленьких детей, которые сообщают вам о таких вещах, – клевета исключается в 90% случаев. Если же мы говорим о подростках, то процент меньше. В любом случае, прежде чем делать поспешные выводы о ребенке или о насильнике, следует срочно обратиться к врачу, психологу".

Рекомендации для родителей

"Рано или поздно ребенок скажет: "Нет, я не буду кушать кашу!", "Я не хочу сейчас домой", "Я не хочу целовать бабушку", и когда в такие моменты на его позицию плюют с высокой колокольни, потому что он "глупенький", а вы опытный взрослый – он перестанет сопротивляться, ведь его слова ничего не значат. Бывают исключения, к примеру, когда нужно перевести через дорогу, сдать кровь в больнице. В таких случаях родитель вынужден отказать в капризе ребенка. Ничего страшного, главное – объяснять мотив. Не просто "потому что", а именно проговорить, зачем и почему. Когда ребенок знает, что его "нет" имеет хоть какой-то вес, он не побоится использовать его и с чужими", – советует Абрамкина.

Телесные границы

Придерживайтесь "правила нижнего белья".

Сигнал тревоги

Участившиеся акты насилия над малолетними в Казахстане шокируют общество, а особенно ту его часть, что уже продолжила род. При этом преступники порой годами остаются безнаказанными. Zakon.kz расскажет то, о чем молчат дети.Задаваясь вопросом, как защитить ребенка от всевозможного зла, для начала подумайте, не вылепили ли собственными руками профессионального лжеца. Потому что, если да – узнать о трагедии вы можете едва ли не в последних рядах.Привычка скрывать свои мысли и чувства, помимо страха потери пряника и получения кнута, уходит корнями еще и в навязанное обществом клеймение "плакс". Психолог отмечает: на стремление нынешней молодежи проговаривать свои проблемы старшие молниеносно ответили обвинениями в инфантилизме и слабости. Знаете, классическое "были люди в наше время, не то что нынешнее племя".Вот так на благодатной почве установки "сцепи зубы и молчок, как предки завещали" прорастает, цветет, пахнет и все более крепнет непонимание между большими и маленькими.В свою очередь освоенный навык героического терпежа подпирает собой другую социальную модель, а именно…Помните шуточный концепт "сын маминой подруги"? Это тот самый румяный ангелок, которого вечно ставят в пример другим. Он учится исключительно на "пятерки", ходит по линеечке, хорошо кушает, слушается старших, даже с температурой 39 самоотверженно шагает в библиотеку против ветра и главное – не мешает маме с папой жить своей жизнью. А еще он… не существует. Но активно насаждается менее идеальным дочкам-сыночкам как сияющая вершина родительской горы ожиданий.К чему вся эта психология и при чем здесь педофилия? Объясняем.Вот мы получили заслуженное – молча превозмогающий, удобный лжец с паталогическим неумением говорить "нет" и крепостью личных границ на уровне карточного домика.Такой несовершеннолетний, скорее всего, даже не попытается рассказать о случившемся с ним насилии. Да и зачем? Если, согласно его ограниченному личному опыту, "все равно не поверят", "пожалуешься – будет еще хуже".Впрочем, иногда жертва все же пытается приоткрыть завесу страшной тайны. Тут мы упираемся в упомянутые отсутствие доверия и удобство выдрессированного существа, которому можно просто указать на его место."Нередко в ответ на жуткое откровение звучат фразы из разряда "ты все выдумываешь". Особенно когда детское обвинение касается партнера, условного дяди, свата, который "так много делает для нашей семьи!"Чтобы взбунтовавшаяся кукла вновь оказалась на не мозолящей глаза полке, ее сажают в коробку чувства вины: "Как тебе не стыдно такое наговаривать? Это же родня!".Смешав ингредиенты в нужных пропорциях, имеем огромную трагедию маленького человека.Чем тверже опекун стоит в позе "я не я, проблема не моя", тем чернее отпечаток на психике и так травмированного чада. А если насилие совершено родственником, и любимые мама с папой встали на его сторону, ребенок и вовсе чувствует вину за совершенное над ним злодеяние.Подытожим. С помощью специалиста мы составили портрет наиболее уязвимых перед извращенцами ребят. Итак, идеальная жертва:- Послушна – "старших надо уважать", "не дорос еще до своего мнения", "взрослых нужно слушаться". У такой отсутствуют личные границы и критически важное умение отказывать.- "Брошена". Родителям "некогда" заниматься с отпрыском, зато педофил предложит себя в качестве друга и собеседника.- Вечно в чем-то виновата.- Доверчива, эмпатична, легко откликается на призывы о помощи.-Находит подходящую жертву.-"Зондирует" почву, узнает о погоде в доме, отношениях в семье. Втирается в доверие. Если убеждается в высокой вероятности своей безнаказанности, начинает действовать.-В случае с маленькими детьми пользуется ассоциативными формулировками: "я тебя пощекочу, "давай поиграем во врача" и т.д. Ребятами постарше умело манипулирует, запугивает, угрожает, внушает чувство вины. Насаждает страхи: "тебе никто не поверит", "я это покажу, расскажу всем", "ты будешь опозорен", "что на это скажет твоя мама?", "кому ты будешь нужен потом?", "сам виноват".Дабы отвести беду, обучите малыша волшебному слову "нет". И будьте готовы к тому, что отказать он сумеет и вам, и "авторитетным" родственникам, и учителю.Разложите наконец по винтикам запрет разговаривать с незнакомцами. Ведь каждый раз, когда, встретив кого-то на улице, вы требуете от ребенка поздороваться или "рассказать что-нибудь тете", в маленькой голове возникает противоречие.Лучше использовать фразы, моделирующие конкретные ситуации. Например:- Если тебе предлагают сходить за конфетами/игрушками/посмотреть животных – отказывайся. Как бы не настаивали – отказывайся, скажи, что сначала тебе нужно предупредить меня. Тебе могут сказать, что я якобы уже в курсе, но пока ты сам мне не скажешь – никуда не уходи. Бывают ситуации, когда ребенка забирают и не возвращают.- Если тебе предлагают сесть в машину или просто заглянуть посмотреть – отказывайся. Есть люди, которые могут тебя увезти и не привезти домой.- Если ты собираешься в гости к другу или к знакомым, или уйти со двора – предупреди меня. Я должен знать, где тебя искать.- Если в подъезд/лифт с тобой зашел еще кто-то – выйди на улицу и подожди, пока он не уйдет.- Если тебя начинают трогать, не бойся закричать. Кричи как можно громче, стучи в двери.- Если ты находишься дома один, не открывай двери, пока мы не вернемся. Есть люди, которые могут сделать плохие вещи, когда дома нет взрослых. (Расскажите детям, кто такие бандиты и воры.)Развернуто отвечайте на любые вопросы, даже если переспрашивают в пятый раз. Это нормальный процесс запоминания. Повторяйте уже озвученные правила безопасности время от времени.Постоянно разговаривайте с ребенком о его переживаниях, поддерживайте, не обесценивайте услышанное.Чтобы помочь ребенку их выстроить, для начала откажитесь от коверканья названий половых органов. Дите должно (!) знать правильное наименование хотя бы для того, чтобы внятно донести информацию о дискомфорте или покушении."Оно заключается в том, что ребенок должен четко понимать и знать, что все то, что закрывает нижнее белье, никто трогать не имеет права. Возникает вопрос, а как быть, если это поход к врачу или помощь в купании? Просто – ребенку нужно объяснить мотив, исходя из ситуации: "Это врач, сейчас он должен тебя осмотреть, ты не против?". Важно спрашивать разрешения, даже родителям. Зачем это родителю? Это приучает ребенка к тому, что никто не может трогать его в интимных местах без его разрешения. Если спрашивает даже родитель, то чужому человеку ребенок без разрешения прикоснуться не позволит. Дополню, дети с четырех лет уже могут испытывать смущение, стыд, дискомфорт, поэтому постарайтесь исключить публичные переодевания, справление нужды на людях и прочее. Это подкрепит ощущение собственности тела".Прекратите заставлять малыша обнимать, целовать ваших гостей. Пусть даже они из числа очень близкого окружения. Ребенок может не знать, не помнить человека.Если насилие все-таки имело место, о случившемся поведают игры – это вариант для 3-4-леток. В таком возрасте, говорит психолог, малыши часто проживают травмирующие для них события через игру.Яркий признак – жалобы на боли в животе, в заднем проходе, тошнота, рвота, общее недомогание при отсутствии болезни.Подростки замыкаются в себе, отказываются от еды, не хотят идти туда, где все свершилось. Возможен также "уход от реальности" в какую-то отвлекающую деятельность – видеоигры, книги, рисование и т.д.Если насильник где-то рядом, жертва постарается свести к минимуму все контакты с ним.