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Nokia сократит до 14 тысяч сотрудников

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Nokia сократит до 14 тысяч сотрудников
Фото: pixabay
Финская телеком-компания Nokia планирует сократить до 14 тысяч рабочих мест, чтобы приспособиться к рыночным условиям. Это примерно 16% всех сотрудников корпорации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN Business 19 октября, ведущий мировой провайдер 5G сейчас обеспечивает работой 86 тысяч человек. В ближайшее время Nokia в рамках реструктуризации собирается сократить количество рабочих мест. Без работы останутся от 9 тысяч до 14 тысяч сотрудников компании.

В Nokia рассчитывают за счет избавления от "лишних" рабочих мест снизить расходы на 10-15% и сэкономить как минимум 400 млн евро только в 2024 году. Общее снижение расходов компания оценивает в 1,2 млрд евро к концу 2026 года.

Гендиректор Nokia Пекка Лундмарк заявил, что в корпорации работают "талантливые сотрудники", и пообещал поддержку всем, кого затронут сокращения. По его словам, это было "трудное решение".

Руководство корпорации объявило о предстоящих массовых увольнениях после того, как обнародовало информацию о существенном ухудшении финансовых результатов. Продажи компании в III квартале 2023-го оказались на 15% ниже прошлогодних. Также по положению Nokia на рынке ударило замедление распространения 5G в развивающихся странах, таких как Индия.

В начале года сообщалось, что Microsoft сократит около 10 тысяч сотрудников.


Источник: Zakon.kz
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