Nokia сократит до 14 тысяч сотрудников

Финская телеком-компания Nokia планирует сократить до 14 тысяч рабочих мест, чтобы приспособиться к рыночным условиям. Это примерно 16% всех сотрудников корпорации, сообщает Zakon.kz.
Как пишет CNN Business
19 октября, ведущий мировой провайдер 5G сейчас обеспечивает работой 86 тысяч человек. В ближайшее время Nokia в рамках реструктуризации собирается сократить количество рабочих мест. Без работы останутся от 9 тысяч до 14 тысяч сотрудников компании.
В Nokia рассчитывают за счет избавления от "лишних" рабочих мест снизить расходы на 10-15% и сэкономить как минимум 400 млн евро только в 2024 году. Общее снижение расходов компания оценивает в 1,2 млрд евро к концу 2026 года.
Гендиректор Nokia Пекка Лундмарк заявил, что в корпорации работают "талантливые сотрудники", и пообещал поддержку всем, кого затронут сокращения. По его словам, это было "трудное решение".
Руководство корпорации объявило о предстоящих массовых увольнениях после того, как обнародовало информацию о существенном ухудшении финансовых результатов. Продажи компании в III квартале 2023-го оказались на 15% ниже прошлогодних. Также по положению Nokia на рынке ударило замедление распространения 5G в развивающихся странах, таких как Индия.
В начале года сообщалось, что Microsoft сократит около 10 тысяч сотрудников.
Оставьте свой комментарий первым.