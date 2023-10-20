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Безвиз между Казахстаном и Китаем заработает 10 ноября

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:04
Безвиз между Казахстаном и Китаем заработает 10 ноября
Фото из открытых источников
В министерстве иностранных дел РК сообщили, когда вступят в силу соглашения с Китаем о безвизовом режиме и обмене информацией, передает ИА «NewTimes.kz».

МИД РК опубликовало соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований, который начнет действовать с 10 ноября.

Это произойдет после вступления в силу закона «О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством КНР об обмене информацией в отношении граждан государств сторон».

Граждане Казахстана и Китая освобождаются от визовых требований для частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, деловых целей и транзита. Общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 календарных дней в пределах 180-дневного периода.


В августе правительство РК утвердило соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований, достигнутое 17 мая 2023 года в Сиане.

К слову, казахстанцы могут посетить без визы всего 39 стран. Южная Корея упростила въезд в страну для туристов.


Источник: newtimes.kz
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