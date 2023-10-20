Палестина и Израиль: ДУМК сделало заявление

"Духовное управление мусульман Казахстана глубоко обеспокоено кровопролитием, происходящим в Палестине, и желает, чтобы проблема, которая длится уже на протяжении многих лет, была решена мирным путем в рамках взаимного диалога.

Тот факт, что святое место, где остались следы пророков, призывавших человечество к единству и добру, сегодня превратилось в зону боевых действий, а тысячи невинных людей, особенно дети и мирные жители стали их жертвами, глубоко ранит всех нас. Мы желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто получил серьезные ранения и живет в страхе", - говорится в заявлении.

"Мы заявляем, что поддерживаем историческое право палестинского народа, закрепленное в международных соглашениях и резолюциях", - добавили в ДУМК.

В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление по поводу войны Израиля и Палестины, передает Tengrinews.kz.В организации призывали стороны прийти к мирному соглашению и немедленно прекратить кровопролитие среди мирного населения.