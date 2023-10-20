Илон Маск потерял 16 миллиардов долларов за сутки

Маск потерял 16 миллиардов долларов из-за 9-процентного снижения стоимости акций Tesla Inc. Бумаги компании упали в цене на 9,3 процента после того, как компания не оправдала ожиданий по прибыли и продажам за квартал. Бизнесмен владеет 13 процентами акций производителя электрокаров.

Состояние американского предпринимателя Илона Маска уменьшилось за сутки на 16 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает Tengrinews.kz.При этом владелец Twitter, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla по-прежнему является самым богатым человеком на планете. Bloomberg оценивает его текущее состояние в 210 миллиардов долларов. В годовом выражении Илон Маск стал богаче на 72,6 миллиарда долларов.Вторую строчку индекса занимает руководитель группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy француз Бернар Арно. Его состояние оценивается в 155 миллиардов долларов. За сутки оно увеличилось на 999 миллионов долларов.Третье место занимает американец Джефф Безос. Основатель Amazon, Blue Origin и владелец The Washington Post обладает состоянием в 152 миллиарда долларов. За сутки его активы подорожали на 17,9 миллиона долларов.