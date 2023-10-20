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Илон Маск потерял 16 миллиардов долларов за сутки

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Илон Маск потерял 16 миллиардов долларов за сутки
Фото: instagram.com/elonmusk
Состояние американского предпринимателя Илона Маска уменьшилось за сутки на 16 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает Tengrinews.kz.

Маск потерял 16 миллиардов долларов из-за 9-процентного снижения стоимости акций Tesla Inc. Бумаги компании упали в цене на 9,3 процента после того, как компания не оправдала ожиданий по прибыли и продажам за квартал. Бизнесмен владеет 13 процентами акций производителя электрокаров.


При этом владелец Twitter, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla по-прежнему является самым богатым человеком на планете. Bloomberg оценивает его текущее состояние в 210 миллиардов долларов. В годовом выражении Илон Маск стал богаче на 72,6 миллиарда долларов.

Вторую строчку индекса занимает руководитель группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy француз Бернар Арно. Его состояние оценивается в 155 миллиардов долларов. За сутки оно увеличилось на 999 миллионов долларов.

Третье место занимает американец Джефф Безос. Основатель Amazon, Blue Origin и владелец The Washington Post обладает состоянием в 152 миллиарда долларов. За сутки его активы подорожали на 17,9 миллиона долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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