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Сотрудники ГКНБ арестовали 75-летнюю пенсионерку из-за поста в соцсетях

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 18:48
Сотрудники ГКНБ арестовали 75-летнюю пенсионерку из-за поста в соцсетях
Салия Таштанова. Фото из соцсетей
В Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали 75-летнюю пенсионерку Салию Таштанову за пост в социальных сетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

По словам адвоката Токтосуна Жоробекова, женщине предъявили обвинение по статье 327 "Публичные призывы к насильственному захвату власти". Решением областного суда Таштанову поместили под стражу до 4 ноября.

"После ареста Адахана Мадумарова она сделала обращение. В адрес президента и Камчыбека Ташиева она заявила, что в стране выросли цены и нет справедливости. После этого следователи возбудили на нее уголовное дело за "дискредитацию президента и главы ГКНБ" и за то, что она "призывала народ", - сообщил адвокат.


В прошлом году Салия Таштанова выступала на курултае и потребовала от председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента страны Садыра Жапарова уйти в отставку, если они не могут решить приграничные вопросы.

В сентябре в Кыргызстане по обвинению в государственной измене был арестован депутат парламента Адахан Мадумаров. В 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол, согласно которому кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью пять гектаров и длиной 275 метров.


Источник: Tengrinews.kz
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