Сотрудники ГКНБ арестовали 75-летнюю пенсионерку из-за поста в соцсетях

"После ареста Адахана Мадумарова она сделала обращение. В адрес президента и Камчыбека Ташиева она заявила, что в стране выросли цены и нет справедливости. После этого следователи возбудили на нее уголовное дело за "дискредитацию президента и главы ГКНБ" и за то, что она "призывала народ", - сообщил адвокат.

В Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали 75-летнюю пенсионерку Салию Таштанову за пост в социальных сетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.По словам адвоката Токтосуна Жоробекова, женщине предъявили обвинение по статье 327 "Публичные призывы к насильственному захвату власти". Решением областного суда Таштанову поместили под стражу до 4 ноября.В прошлом году Салия Таштанова выступала на курултае и потребовала от председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и президента страны Садыра Жапарова уйти в отставку, если они не могут решить приграничные вопросы.В сентябре в Кыргызстане по обвинению в государственной измене был арестован депутат парламента Адахан Мадумаров. В 2009 году Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол, согласно которому кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью пять гектаров и длиной 275 метров.