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Депрессии родителей генетически влияют на вес детей - ученые

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 09:25
Депрессии родителей генетически влияют на вес детей - ученые
Фото: Freepik.com
Канадские ученые из Университета Далхаузи в Галифаксе изучили связь между депрессивным расстройством у взрослых и физическим состоянием их детей. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open, рассказывает Tengri Life со ссылкой на gazeta.ru.

Ученые пришли к выводу, что наличие эмоциональных нарушений (депрессия, биполярное расстройство) в семейном анамнезе родителей может сказаться на обмене веществ их потомков.

Исследование выявило значительную гендерную закономерность. Оказалось, что если у женщин были расстройства настроения, то у их дочерей в возрасте от 12 лет и старше появлялась склонность к быстрому набору массы тела по сравнению со сверстниками без такой генетической предрасположенности. Среди мальчиков такой тенденции не обнаружили.

Научная работа может иметь глубокие последствия для научного понимания связи между обменом веществ и психическим здоровьем. Изучение этих закономерностей способствует более целенаправленным медицинским вмешательствам и лечению.

Результаты также подчеркивают сложную взаимосвязь между генетикой, метаболическим здоровьем и психическим благополучием. Оно подтверждает идею, что психическое здоровье — это не только вопрос состояния мозга, оно глубоко переплетено с нашим физическим здоровьем, отметили ученые.


Источник: Тengrinews.kz
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