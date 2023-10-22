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Израиль ввел полную блокаду сектора Газа - СМИ

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Израиль ввел полную блокаду сектора Газа - СМИ
© The Times of Israel
Сектор Газа находится под полной блокадой Израиля. Об этом сообщил спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru.

"В настоящий момент Израиль осуществляет полную и всеобъемлющую блокаду сектора Газа", — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости.


Адри также отметил, что наземная операция Израиля будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели. При этом ЦАХАЛ уже готов ввести войска в сектор Газа.

Сообщается, что Израиль планирует уничтожить палестинское движение ХАМАС. Точная дата операции еще не известна, она несколько раз откладывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена.

Ранее в ХАМАС заявили, что планируют освободить заложников.


Источник: Тengrinews.kz
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