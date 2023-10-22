Израиль ввел полную блокаду сектора Газа - СМИ

Сектор Газа находится под полной блокадой Израиля. Об этом сообщил спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru
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"В настоящий момент Израиль осуществляет полную и всеобъемлющую блокаду сектора Газа", — заявил Авичай Адри в разговоре с РИА Новости.
Адри также отметил, что наземная операция Израиля будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели. При этом ЦАХАЛ уже готов ввести войска в сектор Газа.
Сообщается, что Израиль планирует уничтожить палестинское движение ХАМАС. Точная дата операции еще не известна, она несколько раз откладывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена.
Ранее в ХАМАС заявили, что планируют освободить заложников.
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