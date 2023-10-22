Врач перечислила анализы, которые помогут выявить рак на ранних стадиях

"Не стоит назначать себе анализы самостоятельно. Вы потратите время, начнете лишний раз переживать, если увидите не те результаты. Однако отклонения от нормы могут быть индивидуальной особенностью пациента, а не признаком патологического процесса", - посоветовала Малиновская.

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская назвала анализы, которые способны выявить рак на ранних стадиях, передает Tengri Life со ссылкой на Доктор Питер Специалист напомнила, что если вовремя обратиться к врачу и выявить онкологию, можно добиться стойкой ремиссии. Врач выделила четыре анализа, которые помогут спасти жизнь.. Анализ крови для мужчин старше 50 лет. Считается одним из наиболее чувствительных онкомаркеров. Может указать на наличие как рака простаты, так и ее доброкачественных опухолей (аденомы).Нужны обследования: ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый считается "золотым стандартом" диагностики для выявления рака шейки матки. Анализ покажет, есть ли атипичные клетки, характерные для предракового состояния. ВПЧ-тест нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека.Необходим для скрининга колоректального рака. Анализ позволяет выявить скрытое внутреннее кровотечение, которое долгое время можно не замечать. Сдавать такой анализ необходимо и мужчинам, и женщинам после 45 лет.Одно из самых распространенных онкозаболеваний у женщин, но оно встречается и у мужчин. Исследование на мутации в генах BRCA1 и BRCA2 рекомендовано тем, у кого в семье есть подобные случаи.Малиновская отметила, что перед прохождением скрининговых обследований нужно посоветоваться с врачом. Он же должен заниматься расшифровкой результатов.