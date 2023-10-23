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Представитель армии Израиля назвал условие прекращения войны в Газе

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Представитель армии Израиля назвал условие прекращения войны в Газе
Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. © ABC News
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью телеканалу ABC Australia назвал условия, при которых война в Газе может закончиться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NEWSru.co.il.

Подполковник заявил о высокой вероятности наземной операции в Газе, если ХАМАС "безоговорочно не сдастся". "Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых они прячут мирных израильтян, вернул бы наших заложников - всех 212 - и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", - заверил представитель ЦАХАЛ.

Конрикус заявил, что многие обвинения, звучащие сегодня в адрес израильских властей, являются следствием незнания и непонимания реальной ситуации в секторе Газа.

В частности, он рассказал, что когда говорят о том, что власти Израиля якобы лишили жителей Газы воды, то следует иметь в виду, что из Израиля в Газу поступало только 10 процентов питьевой воды. Остальной запас воды брался из подземных резервуаров в Газе.

"Я не думаю, что нас следует заставлять обеспечивать продовольствием врага, который запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить", - сказал представитель ЦАХАЛ.

По его словам, страны, обвиняющие Израиль в военных преступлениях, не являются демократическими и "не в состоянии проповедовать Израилю что-либо, связанное с гуманитарными вопросами". А демонстранты, выступающие против еврейского государства, "преисполнены ненависти к Израилю, хотя их обвинения не имеют ничего общего с тем, что происходит сейчас в секторе Газа".

В конце интервью подполковник сказал, что люди "должны вставать на чью-то сторону... в соответствии со своей моралью". "Хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля? Это ваш выбор", - заявил он.


Источник: tengrinews.kz
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