Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2023 году

Какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы с января по октябрь 2023 года, рассказывает Tengri Life.



Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2023 году топ-10 популярных мужских имен выглядит так:



Алихан - 2848;

Омар - 2362;

Айсұлтан - 2268;

Амир - 2162;

Алдияр - 2035;

Мухаммад - 1928;

Алан - 1900;

Али - 1768;

Нұрислам - 1549;

Хамза - 1468.



Топ-10 популярных женских имен выглядит так:



Медина - 5307;

Айша - 4390;

Асылым - 4139;

Айлин - 4063;

Раяна - 3019;

Томирис - 2877;

Сафия - 2719;

Амина - 2471;

Айым - 2312;

Аяла - 2279.



В последние месяцы в топ-20 среди мальчиков вошли имена Мұстафа и Ахмет, среди девочек – Хадиша.