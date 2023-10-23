Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2023 году

Какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы с января по октябрь 2023 года, рассказывает Tengri Life.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2023 году топ-10 популярных мужских имен выглядит так:
Алихан - 2848;
Омар - 2362;
Айсұлтан - 2268;
Амир - 2162;
Алдияр - 2035;
Мухаммад - 1928;
Алан - 1900;
Али - 1768;
Нұрислам - 1549;
Хамза - 1468.
Топ-10 популярных женских имен выглядит так:
Медина - 5307;
Айша - 4390;
Асылым - 4139;
Айлин - 4063;
Раяна - 3019;
Томирис - 2877;
Сафия - 2719;
Амина - 2471;
Айым - 2312;
Аяла - 2279.
В последние месяцы в топ-20 среди мальчиков вошли имена Мұстафа и Ахмет, среди девочек – Хадиша.
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