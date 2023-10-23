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Казахстанка с дочерью погибли в секторе Газа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Казахстанка с дочерью погибли в секторе Газа
Фото с сайта tengrinews.kz
В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель гражданки Казахстана в секторе Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. Вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что наша соотечественница долгое время проживала с мужем - гражданином Палестины в секторе Газа.

Напомним, в Израиле продолжается война, начавшаяся с массированных ракетных ударов со стороны сектора Газа 7 октября, в результате которого погибли более 1400 израильтян и захвачены сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.


Источник: tengrinews.kz
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