Казахстанка с дочерью погибли в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель гражданки Казахстана в секторе Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. Вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.



Отмечается, что наша соотечественница долгое время проживала с мужем - гражданином Палестины в секторе Газа.



Напомним, в Израиле продолжается война, начавшаяся с массированных ракетных ударов со стороны сектора Газа 7 октября, в результате которого погибли более 1400 израильтян и захвачены сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.