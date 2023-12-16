Украина объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла

Отмечается, что его обвиняют по ст. 110, ч. 3, Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), а также по ст. 437, ч. 2, УК («Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий»).

Как сообщает РБК, СБУ считает, что патриарх «регулярно распространяет нарративы Кремля», в марте 2022 года благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины», а в конце февраля 2023-го «оправдывал оккупацию востока Украины».

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Владимира Гундяева, который известен как Кирилл, со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел Украины, пишет Униан.Датой исчезновения патриарха указывают 11 ноября, а местом – Москву. В базе МВД также пишут, что избранная мера пресечения – содержание под стражей.Спецслужба полагает, что в своей деятельности глава РПЦ использует в том числе представителей УПЦ Московского патриархата. В СБУ тогда уточнили, что всего с 24 февраля 2022 года по материалам СБУ завели 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.Высокопоставленный представитель РПЦ заявил российскому информагентству «РИА Новости», что объявление патриарха Кирилла в розыск – «шаг столь же предсказуем, сколько нелеп».Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обвинил украинские власти в беззаконии и попытках запугать верующих.