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Украина объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Украина объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла
Фото: Depositphotos/Andrij-Ter
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Владимира Гундяева, который известен как Кирилл, со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел Украины, пишет Униан.

Отмечается, что его обвиняют по ст. 110, ч. 3, Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), а также по ст. 437, ч. 2, УК («Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий»).


Датой исчезновения патриарха указывают 11 ноября, а местом – Москву. В базе МВД также пишут, что избранная мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщает РБК, СБУ считает, что патриарх «регулярно распространяет нарративы Кремля», в марте 2022 года благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины», а в конце февраля 2023-го «оправдывал оккупацию востока Украины».


Спецслужба полагает, что в своей деятельности глава РПЦ использует в том числе представителей УПЦ Московского патриархата. В СБУ тогда уточнили, что всего с 24 февраля 2022 года по материалам СБУ завели 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.

Высокопоставленный представитель РПЦ заявил российскому информагентству «РИА Новости», что объявление патриарха Кирилла в розыск – «шаг столь же предсказуем, сколько нелеп».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обвинил украинские власти в беззаконии и попытках запугать верующих.


Источник: forbes.kz
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