Женщина избила ребенка за езду на самокате по тротуару

В Москве неизвестная женщина избила восьмилетнего ребенка за то, что он ехал на электросамокате по пешеходной части, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT .

Фото: Pixabay

Как сообщает источник, третеклассник, гостивший у бабушки, катался на самокате во дворе. Бабушка в это время сидела на лавочке неподалеку.

По словам мальчика, он остановился на тротуаре, чтобы пропустить проходившую женщину. Однако ее это разозлило: она схватила ребенка, начала трясти и ударила его кулаком в висок, - пишет SHOT.

Бабушка, увидев происходящее, немедленно подбежала и спасла внука от разъяренной женщины. Пенсионерка утверждает, что агрессивная женщина еще некоторое время преследовала их, но затем отстала.

Полиция задержала нападавшую, ею оказалась 54-летняя гражданка Украины, работающая кассиром в супермаркете. По данному инциденту проводится проверка.