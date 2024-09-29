Проводник поезда домогался пассажирки

Проводник поезда Москва — Новочеркасск несколько часов уговаривал пассажирку переспать с ним, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Фото: Pixabay

25 сентября 25-летняя Марина (имя изменено) отправилась вместе со своей трехлетней дочерью из Москвы в Новочеркасск. Когда поезд уже выехал за пределы столицы, девушке пришло сообщение от неизвестного человека. Позже выяснилось, что ей написал проводник ее вагона Владимир (имя изменено).

Он сообщил Марине, что она ему очень приглянулась, и предложил ей зайти к нему в купе. После безуспешных уговоров Владимир перешел к решительным мерам: он предложил пассажирке пять тысяч рублей, но, к удивлению проводника, девушка осталась непреклонна.

Однако сдаваться в его планы не входило. По словам Марины, через несколько минут он зашел к ней в купе, выхватил из ее рук телефон и ушел к себе.

Когда девушка пришла за телефоном, проводник попытался закрыть дверь и продолжил убеждать девушку, что это будут лучшие несколько минут в ее жизни.

Марину спасла дочь: хватившись матери, она начала капризничать и громко кричать. Только после этого Владимир окончательно оставил попытки добиться Марины. Он отпустил девушку и больше не приставал к ней, а для подстраховки заблокировал ее во всех соцсетях.

О произошедшем Марина рассказала своему молодому человеку. Узнав о домогательствах проводника, тот позвонил в полицию.