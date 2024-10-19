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19.10.2024, 09:11

Instagram тайно заменяет ваши старые видео на скриншоты

Новости Мира 0 418

Пользователи сети обратили внимание на то, что Instagram заменяет старые видео в архивах пользователей на скриншоты. Нововведение вызвало волну гнева у пользователей, так как ранее они удаляли видео из памяти телефона, надеясь на соцсеть. Подробнее разбиралась корреспондент Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пользователи сети начали замечать странности в архиве историй (stories) Instagram. Многие уверяют, что их старые видеозаписи были автоматически преобразованы в статичные изображения. У некоторых это затронуло видеозаписи до 2017 года, а у других - даже до 2022 года. Теперь вместо полноценных видео они видят лишь первый кадр.

В комментариях многие подчеркивают, что теперь их архив историй напоминает, скорее, сборник скриншотов, а не полноценный видеоархив. Это вызывает разочарование, так как многие хранили в архивах важные моменты и воспоминания.

"Все видео 2017-2018 года превратились в какие-то скриншоты", "У меня не грузят видео с 2019 года, а ведь там столько всего осталось, столько воспоминаний", "Я ненавижу Instagram. Я хранила там столько воспоминаний, а теперь в нем нет смысла", - пишут недовольные пользователи платформы.

Обсуждения этой ситуации разгорелись и на международных платформах, таких как Reddit, где пользователи делятся своими наблюдениями и ищут объяснения происходящему.

Некоторые из моих старых архивированных историй больше не воспроизводятся, и Instagram отображает их как фотографии. Я переустанавливал приложение, но это не помогло. Проблема сохраняется не только на телефоне, но и на ПК и других устройствах. Мои новые истории воспроизводятся нормально. 5 месяцев назад я мог нормально просматривать старые видео, - открыл обсуждение один из пользователей сети.

На сегодня официальных заявлений от представителей Instagram об этом обновлении не последовало. Это вызвало недоумение и разочарование среди пользователей. Некоторые из них заявили, что их приватность и контент были изменены без их согласия.

"Почему они не могли хотя бы предупредить, чтобы все успели скачать", "Как корпорация на миллиард долларов допускает такие промахи?!", - жалуются комментаторы.

Некоторые пользователи уже начали делиться способами решения проблемы. Первый способ - отправить историю на свой другой аккаунт, чтобы воспроизвести ее как видео. В другом методе необходимо потрясти телефон, чтобы открыть окно "Сообщить о проблеме" и напрямую связаться с поддержкой Instagram.

К слову, администрация Instagram возвращает видео, если сообщить о проблеме, но для обработки запроса потребуется некоторое время.

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