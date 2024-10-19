"Рика и Морти" продлили на два сезона

Анимационный сериал "Рик и Морти" продлили еще на два сезона, сообщает Zakon.kz .

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Как передает Variety, теперь сезонов 12 и шоу продолжит выходить на канале Adult Swim как минимум до 2029 года. Создатели мультсериала выступили 18 октября на фестивале Comic Con в Нью-Йорке, где показали ролик из эпизода нового сезона, который выйдет в следующем году.

Исполнительный продюсер Скотт Мардер, который стал шоураннером в пятом сезоне, сказал, что продление шоу – это "большой подарок".

"Рик и Морти" повествует о циничном безумном ученом Рике Санчесе и его робком внуке Морти Смите, которые живут между бытовой рутиной и странными межпространственными приключениями на летающей тарелке.