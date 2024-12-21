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21.12.2024, 11:54

Дед Мороз раздавал конфеты и насиловал детей

Новости Мира 0 677

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Бугульмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении несовершеннолетнего, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), п. г ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), передает Liter.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По версии следствия, летом 2024 года мужчина занимался ремонтом балкона у знакомых. Оставшись наедине с шестилетней дочерью хозяев, он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. При этом злоумышленник заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть Интернет.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие полагает, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Так, незадолго до задержания он ездил по городу Бугульме на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой.

Гражданам, располагающим какими-либо сведениями о противоправной деятельности обвиняемого, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

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