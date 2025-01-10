Instagram будет маркировать представителей ЛГБТ психически больными

Компания Meta разрешит миллиардам пользователей своих социальных сетей говорить об ЛГБ-представителях как о людях с психическими заболеваниями, передает Liter.kz со ссылкой на NBC .

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Правила компании запрещают оскорбления по поводу чьего-то интеллекта или психических заболеваний в Facebook, Instagram и Threads. Новые рекомендации содержат изменения в отношении ЛГБ-представителей, теперь их можно называть психически больными из-за того, что они геи или трансгендеры.

По словам издания, генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что заменит свою программу проверки фактов. Изменения были связаны с "недавними выборами" и "культурной переломной точкой". Компания меняет свою политику модерации контента вокруг политических тем в пользовательских лентах.