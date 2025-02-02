Могильщикам московских кладбищ для работы выдали электросамокаты

Могильщики Москвы получат электросамокаты для передвижения по кладбищу. Как сообщает telegram-канал Mash, на закупку средств передвижения потратили два миллиона рублей, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Такие новшества вводят для комфортной работы сотрудников кладбищ, чтобы те быстрее выполняли обязанности и лучше следили за порядком. Уже закупили и раздали от двух до пяти самокатов местным кладбищам.

По пять самокатов доставили на Домодедовское и Никольско-Архангельское кладбища. На Пятницкое шоссе были привезены четыре самоката. Кладбищам на Щербинском проезде и на 21-м километре Киевского шоссе досталось по три. На все остальные кладбища установили по два самоката, за исключением Новодевичьего, куда самокаты не доставили.