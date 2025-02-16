Жена Сабурова заявила, что за 150 тысяч рублей ей справили нужду в тарелку

Жена комика Нурлана Сабурова Диана в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась сервисом одной из авиакомпаний.

Фото: (с) saburova_diana/Instagram

Сабурова призналась, что купила билет до Сочи за 150 тысяч рублей. Она летела бизнес-классом. Блогерша уточнила, что отправилась на отдых не одна. В сумме жена комика и ее попутчики потратили 450 тысяч рублей.

Сабурова пожаловалась на задержку рейса на 8 часов, узкие кресла в бизнес-классе и платные фильмы и мультики. Она также возмутилась качеством еды в самолете. По словам блогерши, блюда выглядели так, будто им справили нужду в тарелку. Супруга комика опубликовала фото этой еды, приложив к нему песню из заставки «Ералаш».

Нурлан и Диана Сабуровы поженились в 2010-х. Артист и блогерша начали встречаться еще в студенческие годы. В 2012-м Диана родила дочь Мадину, а в 2018-м – сына Тагира.